"شرطة عسير" تضبط 230 كجم من "القات المخدر" في سراة عبيدة

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل لجهة الاختصاص

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة من ضبط 230 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.