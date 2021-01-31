منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "الإعلام في مواجهة الأزمات"

الأربعاء المقبل وبمشاركة مختصين من مصر والكويت

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (الإعلام في مواجهة الأزمات) يشارك فيها الدكتور سعد بن طفلة العجمي من دولة الكويت الشقيقة، والدكتور جمال مظلوم من جمهورية مصر الشقيقة، واللواء منصور التركي والدكتور سعيد الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى.

ويدير الندوة اللواء الدكتور بركة الحوشان عضو مجلس إدارة المنتدى، وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) الأربعاء نوفمبر المقبل، عند الساعة 8 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

https://bit.ly/3cDlCPX

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 08:06 PM

الأربعاء المقبل وبمشاركة مختصين من مصر والكويت

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "الإعلام في مواجهة الأزمات"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (الإعلام في مواجهة الأزمات) يشارك فيها الدكتور سعد بن طفلة العجمي من دولة الكويت الشقيقة، والدكتور جمال مظلوم من جمهورية مصر الشقيقة، واللواء منصور التركي والدكتور سعيد الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى.

ويدير الندوة اللواء الدكتور بركة الحوشان عضو مجلس إدارة المنتدى، وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) الأربعاء نوفمبر المقبل، عند الساعة 8 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

https://bit.ly/3cDlCPX

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