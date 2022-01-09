"الأرصاد" تهيب بالتواصل معها في حالة ملاحظة أو رصد ظاهرة جوية غير معتادة

المركز الوطني برر ذلك بقيامه بدراسة وتحليل الظواهر الجوية الخاصة

نوه المركز الوطني للأرصاد للجميع في حالة ملاحظة أو رصد أي ظاهرة جوية غير معتادة التواصل معه عبر منصته في "تويتر"، وذلك لقيام المركز بدراستها.

وقال المركز: نهيب بالجميع في حالة ملاحظة أو رصد أي ظاهرة جوية غير معتادة التواصل معنا عبر منصة تويتر pmemediacen@ داعيًا إلى مراعاة الإرشادات الوقائية لسلامتكم؛ نظرًا لقيام المركز بدراسة وتحليل الظواهر الجوية الخاصة.