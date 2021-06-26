مكافحة المخدرات في حوطة بني تميم تبث رسائل توعوية وتثقيفية عن هذه الآفة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحتها

تفاعلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حوطة بني تميم مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "حياتك أغلى" من خلال بث رسائل توعوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



واستهدفت مخدرات حوطة بني تميم خلال حملتها الإعلامية بهذه المناسبة أفراد المجتمع تم خلالها بث رسائل تثقيفية وتوعوية توضح فيها العلامات الدالة على متعاطي المخدرات والكشف عن أضرارها وأسس الوقاية الأسرية لحماية الأبناء منها، ووجهت في رسائلها التوعوية همسات لرب الأسرية الحافظة على أبنائه ووقايتهم من هذه الآفة التي تدمر الأسرة وتفكك المجتمع.



كما تم نشر أرقام التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لمحاربة المخدرات والتصدي لمروجيها كون التعاون في هذا الشأن واجبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا للقضاء على هذه الآفة.