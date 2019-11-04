بغداد.. مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار على محتجين من قبل قوات الأمن العراقية

مصور "رويترز": شاهدت سقوط 4 قتلى على الأقل

أفادت وكالة "رويترز"، استناداً إلى شهود عيان، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين؛ جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وأوضحت الوكالة أن مقطع فيديو صورته من الموقع، وثق قتل متظاهر واحد بالرصاص الحي على يد قوات الأمن، بينما قال مصور لـ"رويترز" إنه شاهد سقوط 4 قتلى آخرين على الأقل.

وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وطبقاً لـ"RT": سقط عدد من القتلى وأكثر من 12 جريحاً بعضهم في حالة حرجة باشتباكات على جسر الأحرار في منطقة حافظ القاضي بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وسط استمرار توافدهم إلى ساحة التحرير، وأن إطلاق الرصاص الحي لا يزال مستمراً، فيما عبر المتظاهرون جسر الأحرار، ووصلوا إلى محيط وزارة العدل.

أغلقت قوات الأمن منطقة الصالحية؛ تحسباً لزحف المتظاهرين باتجاه الخضراء بجوار الصالحية، وكذلك الطريق المؤدي لشبكة الإعلام العراقي.