إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن داخل مركز شرطة جنوبي القدس

مئات من الضباط والجنود اقتحموا القرية وأغلقوا الشوارع المؤدية لها

أُصيب شرطيان إسرائيليان خلال عملية طعن داخل مركز شرطة عوز المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوب القدس، وفقًا لتقارير إعلامية نشرت الخميس.

ونقلت وكالة معًا عن مصادر عبرية أن شابًا فلسطينيًا طعن شرطيًا إسرائيليًا، وعند محاولة أفراد شرطة الاحتلال إطلاق النار عليه أُصيب شرطي آخر عن طريق الخطأ.

وافاد مواطنون فلسطينيون من قرية جبل المكبر- حسب سكاي نيوز عربية- بأنهم سمعوا أصواتًا كثيفة للرصاص، فيما تحدثت أنباء عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح.

وخلال ذلك، اقتحم المئات من الضباط والجنود والمخابرات قرية جبل المكبر من كل مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

من جانب آخر، أطلق مسلحون في وقت سابق النار على نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على أحد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين أطلقوا النار.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.