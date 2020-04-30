ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو

أنجيلا ميركل: تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة الالتزام بقواعد التباعد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.

ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.

وقالت: ”نحتاج لإبطاء انتشار الفيروس بشكل أكبر“.