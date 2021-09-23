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في جولة "هي لنا دار" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني 91.. النصر يصالح جماهيره بهدف "تاليسكا"

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أعاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي "تاليسكا" فريقه إلى سكة الانتصارات عبر بوابة الباطن 1/0، وذلك في افتتاح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد ن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة ( هي لنا دار - بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 )، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض " مرسول بارك ".



الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف البرازيلي "تاليسكا " عند الدقيقة 34، إثر تسديدة داخل الصندوق البطناوي.



وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تعاطفت العارضة مع الضيوف وتصدت لتسديدة النصراوي " ماشاريبوف".



في الشوط الثاني دفع مدرب النصر"المؤقت" سيزار بهداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 68 بدلاً من أبوبكر.



لم تكن تحركات لاعبي الباطن فابيو ابرو، أو زميله يوسف الجبلي كافية لتعديل النتيجة، حيث كانت المحاولات سلبية في ظل تركيز حارس النصر وليد عبدالله.



وأهدر"حمدالله" فرصة هدف التعزيز الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.



بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الخامس برصيد 9 نقاط، فيما بقي الباطن برصيد 5 نقاط، في المركز الـ 13.