"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات لمايكروسوفت

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات.

وتفصيلًا، ذكر المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات، يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Feb

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، وتجاوز آليات الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، وأعطال في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة "DoS".