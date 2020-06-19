فيديو من الماضي الجميل يوثق "سحر جبال فيفاء الفريد".. هنا "ذكريات"

مدرجات زراعية وبيوت قديمة صامدة إلى وقتنا الحاضر تشهد بفنها المعماري

عرضت قناة ذكريات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، مناظر قديمة مصورة من جبال فيفاء جنوبي السعودية.

وجاء في الفيديو الذي نشرته القناة، عبر الشاشة وحسابها في "تويتر"؛ المدرجات الزراعية والبيوت القديمة التي تتميز بفنها المعماري الفريد.

وعلى الرغم من قِدم الفيديو، إلا أن محافظة فيفاء لا تزال محتفظة بطبيعتها البِكر، ومدرجاتها مكتسية الأخضر، وظلت البيوت القديمة صامدة إلى وقتنا الحاضر، شاهدة على عِظَمِ السابقون وبراعتهم في البناء.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أطلقت قناة "ذكريات" في أبريل الماضي لعرض أعمال الزمن الجميل، كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم؛ حيث ستبث القناة أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الزمن الماضي، التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينيات والتسعينيات إلى بداية الألفية.