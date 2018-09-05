"الأرصاد": الرياض لم تتعرّض لعاصفة رملية في 9 مايو .. والفيديو المتداول غير صحيح

دعت وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من المعلومات التي تنشر دون مرجعية علمية متخصّصة؛ كونها تفتقر للمصداقية ولا تمثل الواقع بأيّ صلة.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، إلى عدم تداول هذه المعلومات غير الدقيقة ونشرها كونها تنعكس سلباً على المواطنين وتشوّش على المعلومات الرسمية الصادرة من الهيئة، في إطار المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

جاء ذلك على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي لإصدار إعلامي (فيديو) تضمن معلومات غير دقيقة عن ظواهر جوية تأثرت بها المملكة، وخاصة مدينة الرياض؛ حيث أشار المقطع المتداول، إلى أن العاصمة شهدت أقوى عاصفة رملية يوم 9 مايو الماضي، كما حمل المقطع معلومات مختلفة عن ظواهر جوية أخرى أثّرت في دول العالم، إضافة إلى نصائح ومعلومات عن الأرصاد، علما بأن التقرير المناخي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشار إلى أن ما تمّ تسجيله يوم 9 مايو 2018م على الرياض، يصنّف برياح نشطة وليس عاصفة رملية، حيث لم تتجاوز السرعة 40 كيلو متراً في الساعة، وكانت مسافة الرؤية خلال معظم الساعات في ذلك اليوم نحو 1500م، وانخفضت إلى 900 متر لمدة ساعة فقط، حيث قام المختصّون بالهيئة بتحليل معلومات العواصف الرملية من خلال قاعدة البيانات المتوافرة، التي تفيد بأنها لم تكن الأقوى، كما ذكر الفيديو المتداول.

وأكّدت الهيئة حرصها على إيضاح الحقيقة من منطلق مسؤوليتها عن الطقس والمناخ في المملكة ودورها في توعية المجتمع فيما يتعلق بالأرصاد والبيئة.