البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

48 منها لمخالطي بعض الحالات القائمة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 03:34 PM

48 منها لمخالطي بعض الحالات القائمة

البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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