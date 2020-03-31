البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

48 منها لمخالطي بعض الحالات القائمة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.