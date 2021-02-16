الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111069 إصابة.

وأشار "فورار" في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتَي وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2945 حالة وفاة، بينما تَماثل للشفاء 162 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 76330 حالة.