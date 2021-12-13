"التحالف": مقتل 140 حوثيًّا في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية

نفّذ 28 استهدافًا ضد المليشيا أدّت إلى تدمير 14 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 28 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: إن هذه الاستهدافات بمأرب والجوف أسفرت عن تدمير 14 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا.