"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير.. حالة تتواصل حتى 6 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.