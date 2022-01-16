"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير.. حالة تتواصل حتى 6 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.

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16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 09:53 AM

المركز الوطني: مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير.. حالة تتواصل حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.

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