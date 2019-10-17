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تخلط ثم تشرب وتؤكل محتوياتها مرتين يوميًّا

تعرف على 5 مكونات طبيعية لعلاج التهاب واحتقان الحنجرة

يرتفع معدل تعرض الشخص لالتهاب واحتقان الحنجرة وتبعاتهما، في موسم البرد، ومع اختلاف الأجواء، وتكثر زيارة الأطباء بحثًا عن العلاج، لكن البعض يفضل استخدام مواد ومكونات طبيعية للسيطرة على المرض.



وقال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني: إنه لعلاج التهابات واحتقان الحنجرة، يمكن عمل مشروب مكون من: زنجبيل جاف، وعسل وليمون، وأناناس ونعناع، بحيث توضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب، ويضاف نصف ليمونة، وكذلك خمس قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، وملعقة عسل.



وأضاف: "يضاف على هذه المكونات ماء حار ويترك ناقعًا 15 دقيقة، ثم يشرب وتؤكل المحتويات، مرتين يوميًّا".