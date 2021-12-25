لأول مرة منذ 22 عامًا.. رصد سمكة تسير على يدين قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا

لأول مرة منذ 22 عامًا، رصدت سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي، قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا؛ حيث موئلها الأصلي في أستراليا.



آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك وردي اللون "يعرف باسم السمكة ذات اليد، handfish" من قبل غواص قبالة سواحل الجزيرة عام 1999، ولم يُرَ بعد ذلك سوى أربع مرات أخرى.



وصنف المسؤولون مؤخرًا هذا النوع من الأسماك بأنه مهدد بالانقراض، خشية انقراضه نهائيًا وندرة وجوده.

باحثون أستراليون يقولون إنهم رصدوه مرة أخرى في مقطع سجلته عدسات الكاميرا في أعماق البحر وجرى التقاطه في وقت سابق هذا العام في حديقة بحرية.