15 مارس .. موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهلت أربعة فرق لهذا الدور، وهي الهلال، الأهلي، النصر، أبها.

وجاءت المباراتان على النحو التالي:

الأحد 15 مارس:

الهلال – أبها، تقام عند الساعة 6:40 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الأهلي - النصر، تقام عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.