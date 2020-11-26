أصيب لكنه لفظ أنفاسه لاحقاً.. مقتل ضابط استخبارات أمريكي في الصومال

شارك في عملية قتالية وخدم في البحرية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أن ضابطاً في وكالة المخابرات المركزية، قتل في الصومال نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أورد، اليوم (الخميس)، موقع "روسيا اليوم".

وبيّن مسؤول أن الضابط جرح أولاً في عملية قتالية وتوفي في وقت لاحق.

وأضاف أن الضابط كان من أفراد البحرية السابقين، دون الكشف عن هويته.