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العميد "الكناني" أثنى فيها على جهود اللجنة مثمناً دورهم في المرحلة الماضية

اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور تعقد اجتماعها الثاني

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عقدت اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور اجتماعها الثاني لمناقشة الاستعدادات الإعلامية لتغطية الملتقى، وذلك بحضور العميد علي بن أحمد الكناني المشرف على اللجان في الملتقى ورئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان بن محمد المرحبي، ورئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى أحمد بن علي الخيري.



تناول الاجتماع المحاور التالية: مناقشة التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصياغة الخبر والتدقيق اللغوي واعتماد النشر من اللجنة المكلفة بالاعتماد قبل النشر وكذلك توحيد الهوية البصرية لشعار الملتقى المعتمد وكذلك اللوحات الإعلانية والدعائية.



وقد تخلل الاجتماع كلمة المشرف على لجان الملتقى العميد علي الكناني أثنى فيها على جهود اللجنة الإعلامية مثمناً دورهم في المرحلة الماضية، وموضحاً متابعة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع لأعمال اللجنة الإعلامية لتأدية رسالتها في إظهار الملتقى بالمظهر المشرف.



ووجه الكناني شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه لجميع اللجان العاملة بالملتقى، وكذلك دعم وتوجيه المشرف العام على الملتقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي.



ومن جهة، أخرى أوضح رئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان المرحبي أن جميع إمكانيات المركز الحضاري جاهزة لاستقبال الحدث المهم في المحافظة معرباً عن شكره لرئيس بلدية القنفذة وجميع بلديات المحافظة لتعاونهم.



فيما استعرض رئيس اللجنة الإعلامية أحمد الخيري توصيات الاجتماع وحث على العمل بروح الفريق الواحد.



كما شارك خلال الاجتماع نائب المشرف العام للجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الدكتورة هالة المطيري بكلمة عبر الاتصال الصوتي قدمت خلالها الشكر والتقدير للجنة الإعلامية على جهودها المتميزة في التقارير الصحفية.



بعد ذلك قام أعضاء اللجنة الإعلامية بجولة على مرافق المركز الحضاري شملت المعرض وقاعة الاجتماعات.