"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 5 مايو 2020، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.