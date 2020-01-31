"الأسمري" إلى المرتبة السابعة بـ"اتصالات الداخلية"

تلقى علي بن حسن الأسمري التهاني والتبريكات؛ بمناسبة ترقيته من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية.

وقدم "الأسمري" شكره وتقديره لجميع المهنئين وثقة المسؤولين، داعياً الله أن يكون عوناً له لمزيد من التقدم في خدمة الوطن.