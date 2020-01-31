"الأسمري" إلى المرتبة السابعة بـ"اتصالات الداخلية"

تلقى علي بن حسن الأسمري التهاني والتبريكات؛ بمناسبة ترقيته من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية.

وقدم "الأسمري" شكره وتقديره لجميع المهنئين وثقة المسؤولين، داعياً الله أن يكون عوناً له لمزيد من التقدم في خدمة الوطن.

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 04:23 PM

"الأسمري" إلى المرتبة السابعة بـ"اتصالات الداخلية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى علي بن حسن الأسمري التهاني والتبريكات؛ بمناسبة ترقيته من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية.

وقدم "الأسمري" شكره وتقديره لجميع المهنئين وثقة المسؤولين، داعياً الله أن يكون عوناً له لمزيد من التقدم في خدمة الوطن.

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