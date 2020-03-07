بلدي الرياض يؤكد تقرير "سبق": أكثر بلاغات البعوض رُصدت في "طويق"

العريدي: سيتم توجيه الفِرق وتكثيفها في هذه الأحياء

أكد المجلس البلدي بالرياض صحة التقرير الذي نشرته "سبق" أمس حول شكوى الأهالي من انتشار البعوض في حي طويق غرب العاصمة؛ إذ بيَّن أن أكثر البلاغات التي تم رصدها كانت واردة من سكان الحي والأحياء المجاورة له.

وتفصيلاً، قال رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد العريدي لـ"سبق": بخصوص استفساركم حول كثرة انتشار الناموس في حي طويق، وبالتنسيق مع إدارة صحة البيئة بالأمانة، أفادوا بأنه من خلال متابعة الإدارة رصد حجم البلاغات الدوري لمركز طوارئ الأمانة تبيَّن أن نسبة البلاغات في "طويق" والأحياء المجاورة له كانت أكثر من غيرها، وأن الإدارة الآن تعمل على توجيه الفِرق وتكثيفها في هذه الأحياء، والعمل على خطة، تكون -بإذن الله- مناسبة لمعالجة انتشار الناموس خلال الفترة القادمة.

وأضاف: المجلس البلدي رصد كذلك هذه الملاحظة، ويتابعها مع الإدارة المختصة بالأمانة. موضحًا أنه في لقاء قبل أسبوعين للمجلس مع إدارة صحة البيئة عرضت الإدارة خطتها لهذا العام لمعالجة بلاغات المواطنين، وكذلك آلية الرش الدوري الكفيلة -بإذن الله- بمعالجة انتشار الناموس داخل الأحياء عبر البرامج الوقائية أو دوريات الرش المختصة.

وكان السكان قد طالبو الأمانة عبر "سبق" بالتدخل العاجل لإنقاذ أطفالهم من البعوض المنتشر بشكل كبير في الحي، موضحين أن لسعاته الموجعة شوّهت أجسادهم، بجانب تهديدهم بالأمراض.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة الرياض علي الرويلي لـ"سبق": فِرق الرش والمكافحة تعمل وفق خطة خلال السنة، ويتم تحديثها بناء على عمليات الرصد والاستكشاف، وكذلك مؤشرات البلاغات.

وأضاف: بخصوص حي طويق فإن الرش فيه يحدث باستمرار، ونعمل خلال هذه الأيام على تكثيف عمليات الرش في عدد من المناطق، ومن ضمنها طويق والمناطق القريبة من مصادر التكاثر في الأودية والمستنقعات. علمًا بأنه خلال هذه الفترة من السنة يرتفع معدل التكاثر.