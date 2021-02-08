"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 298 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370634 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 298 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361813 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6406 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2415 والحالات الحرجة 401 حالة.