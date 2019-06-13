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دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة

"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط

أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx