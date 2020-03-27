"العقيلي": توقف "تم".. كلنا مسؤول برنامج يومي على قناة السعودية

أعلن الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، توقف البرنامج، وانتقال العاملين فيه لبرنامج "كلنا مسؤول" ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا على قناة السعودية يومياً على مدار الأسبوع ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن البرنامج سيعرض على قناة السعودية عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية ‫هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاركتها في الحملة الوطنية "كلنا مسؤول".

واختتم الحلقة مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقال: ‏"إعلام مسؤول لمواطن مسؤول من مصدر مسؤول".