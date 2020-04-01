كوريا الجنوبية: تَرَاجُع الصادرات بنسبة 0.2% في مارس وسط تفشي كورونا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 0.2% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 46.9 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ47 مليارًا العام السابق؛ وفقًا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وتراجعت الواردات كذلك بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مارس إلى 41.8 مليار دولار.

ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 5 مليارات دولار في مارس؛ مما يمثل تجاوز الصادرات للواردات للشهر الـ98 على التوالي.

وانخفض متوسط الصادرات اليومية إلى 6.4% على أساس سنوي في مارس؛ وفقًا للبيانات.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:36 AM

كوريا الجنوبية: تَرَاجُع الصادرات بنسبة 0.2% في مارس وسط تفشي كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سيئول

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 0.2% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 46.9 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ47 مليارًا العام السابق؛ وفقًا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وتراجعت الواردات كذلك بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مارس إلى 41.8 مليار دولار.

ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 5 مليارات دولار في مارس؛ مما يمثل تجاوز الصادرات للواردات للشهر الـ98 على التوالي.

وانخفض متوسط الصادرات اليومية إلى 6.4% على أساس سنوي في مارس؛ وفقًا للبيانات.

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