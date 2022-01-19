بالصور.. أمير القصيم يدشن ملتقى الرحالة الأول بمشاركة خليجية

لتحقيق رؤية المملكة.. ويستمر حتى الخميس القادم بمركز الملك خالد الحضاري

افتتح الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أمس الثلاثاء، ملتقى الرحالة السعودي الأول، والذي يستمر حتى الخميس القادم في مركز الملك خالد الحضاري.

ووسط أجواء احتفالية بمركز الملك خالد الحضاري وبرعاية وحضور أمير المنطقة بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم وقد ألقيت كلمة الجمعية الترحيبية بالأمير والضيوف وبدأت الفعاليات بتسليم العضوية الشرفية للجمعية للأمير فيصل بن مشعل أمير المنطقة ثم منح الأمير للأشقاء الرحالة من دول الخليج وهم من الإمارات وسلطنة عمان والكويت كما تم تسليم أول عضوية عالمية للجمعية وكرّم الأمير الرعاة والداعمين لجمعية الرحالة والفعاليات.

يتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة والمعارض المصاحبة وورش العمل والندوات العلمية والأمسيات والتكريم، وكذلك تنظيم جولات سياحية واستكشافية لمعالم المنطقة.

يُقام الملتقى تحت شعار "ثقافة الرحالة"ومع اختيار منطقة القصيم لاحتضان الفعاليات حيث تميز المنطقة بالتراث الثقافي والبيئة التراثية التي تعكس حضارة المملكة على مر فترات التاريخ وجذورها إلى ما قبل الإسلام مما جعلها منطقة يزدهر فيها الترحال والرحلات والمغامرات والمهرجانات مما أكسبها جوانب جذب سياحية يرتادها سكان المملكة وعشاق السياحة والرحلات في السعودية والخليج والعالم.

يهدف الملتقى إلى إبراز أهمية ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية والذي بدوره يُسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة وبيئة محفزة للاقتصاد كأحد روافد رؤية المملكة 2030 لتصبح المملكة بإذن الله في وضع تنافسي ومتميز بين دول العالم.

كما يستهدف الملتقى الأول للرحالة تشجيع الإبداع والابتكار وخلق قيم معرفية للرحالة تعزز من طموحاتهم الريادية واستشراف مستقبل محفز أمام الرحالة السعوديين.



وأكد إبراهيم المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة من جهته أن تدشين الملتقى الأول يعد نجاحًا للجمعية وأعضائها ومجلس إدارتها الذي أفنى الجهد من أجل إنجاح الفعاليات.

ولفت المطيري إلى الأنشطة المصاحبة للفعاليات ومنها ندوة عن الترحال يحاضر فيها لفيف من الرحالة الخليجيين.



وأشار محمد الضالع مدير عام شركة أصيل لتنظيم المعارض والفعاليات إلى أنشطة المعرض المصاحب للملتقى الذي يضم العديد من الشركات والمؤسسات تلبي احتياجات ولوازم السفر والترحال ويقدم خدمات مميزة خاصة لرواد المعرض والملتقى وأهل القصيم.



يُذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.

وتتطلع الجمعية التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1620) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م.