الفيصلي يتعاقد مع المدرب البلجيكي "مريشيا ريدنك"

أعلن فريق الفيصلي التعاقدَ مع المدرب البلجيكي ذي الأصول الرومانية "مريشيا ريدنك"، لتدريب الفريق الأول بالنادي.

وجاء هذا التعاقد بدعم من "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأشار النادي إلى أنه سوف يستكمل إجراءات التعاقد مع المدرب عند وصوله إلى المملكة خلال اليومين المقبلين.

من جانبه قدم "فهد المدلج" رئيس الفيصلي، الشكر للمستشار "تركي آل الشيخ"، على ما يقدمه لجميع الأندية من دعم، وخاصة الفيصلي.

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02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 06:29 PM

الفيصلي يتعاقد مع المدرب البلجيكي "مريشيا ريدنك"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن فريق الفيصلي التعاقدَ مع المدرب البلجيكي ذي الأصول الرومانية "مريشيا ريدنك"، لتدريب الفريق الأول بالنادي.

وجاء هذا التعاقد بدعم من "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأشار النادي إلى أنه سوف يستكمل إجراءات التعاقد مع المدرب عند وصوله إلى المملكة خلال اليومين المقبلين.

من جانبه قدم "فهد المدلج" رئيس الفيصلي، الشكر للمستشار "تركي آل الشيخ"، على ما يقدمه لجميع الأندية من دعم، وخاصة الفيصلي.

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