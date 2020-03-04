طرق بسيطة لمنع انتشار كورونا بين المصلين.. تعرّف عليها

"وقاية": التجمعات العامة ترفع نسبة الإصابة بالعدوي 10%

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، دليلًا إرشاديًّا للوقاية الخاصة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" في المساجد.

وتفصيلًا كشف المركز عن بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين المصلين داخل المساجد، وهي الاستعداد والتزود بأحدث التدابير الوقائية الواجب اتخاذها وتساعد على وضع خطط لحماية النفس والآخرين من العدوى التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين المصلين؛ مشيرًا إلى أنه يمكن أن تؤدي التجمعات العامة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوي بمعدل 10%.

ونصح المركز بالحرص على تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد، وأخذ لقاح الأنفلونزا، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية، والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات، إضافة إلى الحرص على عدم لمس الوجه والعين والأنف والفم إلا للضرورة، وتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض؛ حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز صحة 937.