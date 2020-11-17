"التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي

بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق.



وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.