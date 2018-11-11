الكويت .. ضبط سعودي وآسيوي حاولا تهريب سجائر ومخدّر "البان"

استغلَّا الأمطار في الخروج إلى السعودية

فشل سعودي ووافد آسيوي في استغلال حالة الطقس غير المستقرة للتهريب عبر منفذ النويصيب؛ حيث ضُبط الأول وهو يحاول تهريب 141 "كروز" سجائر إلى السعودية، فيما حاول الثاني تهريب 60 كرتوناً تحتوي على مخدر "البان".

وفي التفاصيل: قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: خابت ظنون سعودي بأن سيارته لن تخضع للتفتيش نظراً للأمطار الغزيرة وسوف يتمكن من تهريب كمية من السجائر إلى خارج البلاد وبيعها بأسعار عالية، إلا أن رجال جمرك النويصيب كانوا له بالمرصاد، وضُبط وبحوزته 141 "كروزاً" بعد إخضاع مركبته للتفتيش؛ حيث جرت مصادرة السجائر المهربة، وإحالة المركبة للحجز في إدارة الجمرك البري.

وفي واقعة أخرى، فأن رجال الجمارك في منفذ النويصيب، وعندما اشتدت غزارة الأمطار، اشتبهوا بشاحنة على متنها وافد آسيوي وصلت إلى المنفذ في طريقها إلى المملكة؛ حيث تم إخضاعها للتفتيش، ليتبين أن صاحبها حاول تهريب ورق نبات "البان"، وهو مصنف كنوع من أنواع المخدرات ومدرج في جداول الممنوعات، وقد أُخفيت بشكل سري في الشاحنة بين كراتين بها بطاطس مجففة "شيبس"، وجرت مصادرة المضبوطات والتحفُّظ على السائق وإحالة المركبة الخاصة بالمهرب والمضبوطات إلى إدارة الجمرك البري؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.