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قال: تشكيلات سحب واليوم يوافق 1 الجوزاء..هطولات متفرقة على أجزاء

قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا

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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند ،اليوم، رياحا سطحية نشطة مع استقرار جوي عام.



وقال: "اليوم الرياح السطحية نشطة وتكون شمالية في #الحدود_الشمالية و#الجوف قد تثير بعض #الغبار، اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1399 هجري شمسي (هـ.ش)".



وأضاف: "استقرار جوي عام في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة على #عسير #الباحة جنوب #مكة.