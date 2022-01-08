القبضُ على 7 باكستانيين بحوزتهم 20.5 كيلوجرامًا من "الشبو" مُعَدَّةٌ للترويج في الرياض

6 مقيمين ووافد بتأشيرة زائر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، معدة للترويج في مدينة الرياض، بحوزة (7) أشخاص من الجنسية الباكستانية، (6) مقيمين ووافد بتأشيرة زائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.