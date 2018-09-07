بالصور .. الإطاحة بمحلات تعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن

بيع أقل من 20 سجارة في العبوة مخالفة صريحة

في حملة مشتركة بين عدة جهات حكومية، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

وشهدت الحملة التي شاركت فيها وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة والزكاة والدخل ،والدفاع المدني، ووزارة التجارة، ضبط العديد من المخالفات من خلال الجولات التفتيشية ورصد وضبط عدد من المنشآت التجارية في حي البطحاء حيث تم زيارة عدد من المحال التجارية التي تبيع منتجات التبغ.

وأسفرت عن إتلاف أكثر من "700" كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات في بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن.

كما تم مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين "التنباك" وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ)، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

وأوضحت الدكتورة دلال البراهيم مديرة برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومنسقة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة من خلال تطبيق العقوبات والغرامات المالية على المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع "كونه يعـد إعلاناً بطريقة مباشرة" أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.