"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.
وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.
وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.
أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس
أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.
وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.
وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.