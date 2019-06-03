"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.