شاهد.. تدشين الحملة التوعوية للتسجيل في خدمة النقل المدرسي بالرياض

احترازات ومقاعد محدودة وتسجيل مجاني لأبناء "الضمان" والتربية الخاصة

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الحملة التوعوية لتسجيل الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي، بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين ومشرف النقل لشركة تطوير للنقل التعليمي سلطان آل غانم؛ حيث تأتي الحملة التي أطلقتها شركة تطوير للنقل التعليمي؛ بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية الاستفادة من الخدمة.

واطلع مدير عام تعليم الرياض على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين، مع الالتزام بالإجراءات المعتمدة للوقاية من فيروس ‎كورونا المعتمدة من "وقاية".

ودعا "الوهيبي"، خلال التدشين، جميع أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي؛ مشيرًا إلى أن خدمة النقل المدرسي ثلاثة أنواع يتمثل في: (النقل العام، ونقل ذوي الإعاقة الحركية، ونقل الإعاقات الأخرى)؛ كاشفًا عن أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة مُعفَوْن من أجور التسجيل في الخدمة.

وبيّن أن الحافلات مستوفية لمعايير السلامة والأمان، وتم متابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية" من خلال توفير أدوات قياس للحرارة والمعقمات وتحقيق التباعد في المقاعد؛ داعيًا الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يكون عامًا دراسيًّا مُحملًا بالنجاح والتميز.

من جهتها، بيّنت مشرفة النقل المدرسي في تعليم الرياض "كفى القحطاني" أن الهدف من خدمة النقل المدرسي هو توعية أولياء الأمور بهذه الخدمة، مضيفة أن الحافلات تم متابعتها فيما يتعلق بتطبيق إجراءات السلامة عليها وتطبيق الدليل الإرشادي المعتمد من "وقاية" فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؛ مشيرة إلى أنه سيتم تعقيم الحافلات مرتين يوميًّا حرصًا على الطلاب والطالبات.

من جانبه، بيّن مشرف النقل لشركة تطوير للنقل التعليمي، سلطان آل غانم، أن الحملة أطلقتها شركة تطوير للنقل التعليمي؛ بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية الاستفادة من الخدمة، وأن المقاعد محدودة؛ مضيفًا أن الحملة ستنفذ عبر قنوات متعددة منها المجمعات التجارية والأماكن العامة وكذلك حافلات للنقل المدرسي، ستجوب شوارع الرياض للتعريف بالخدمة وحث المجتمع بتسجيل أبنائهم وبناتهم فيها.