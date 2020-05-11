لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 82 وتؤكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره

اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الوباء واستعرضت الوضع الوبائي للفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الاثنين اجتماعها الثاني والثمانين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمتحدث عن هيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي، ومتحدث هيئة الغذاء والدواء الأستاذ تيسير المفرج، حيث أوضح متحدث الصحة الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (4122173) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1420393) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (283001) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1966) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (520) حالة، مكة المكرمة (343) حالة، والمدينة المنورة (257) حالة، وجدة (236) حالة، والهفوف (137) حالة، والدمام (95) حالة، والطائف (71) حالة، والخبر (60) حالة، والجبيل (49) حالة، وحده (39) حالة، والدرعية (25) حالة، والقطيف (23) حالة، والمجاردة (15) حالة، وبريدة (15) حالة، وتبوك (10) حالات، وحائل (10) حالات، وينبع (9) حالات، والظهران (8) حالات، وبقيق (7) حالات، وخميس مشيط (5) حالات، وصفوى (5) حالات، والنعيرية (3) حالات، وعنيزة حالتان، وبيش حالتان، وثريبان حالتان، والخرج حالتان، وحالة واحدة في كل من أبها، ومحايل عسير، ورأس تنورة، والمذنب، الصحن، والخرمة، وقلوة، وصبيا، وحفر الباطن، والقنفذة، ونجران، ودومة الجندل، ومنفذ الحديثة، وجديدة عرعر، والمزاحمية، والزلفي.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (41014) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28022) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (149) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1966) 38٪ من الحالات تعود لسعوديين و62٪ لغير سعوديين، و22٪ من الحالات للإناث، و78٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 7٪، والبالغون 89٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (12737) حالة بإضافة (1280) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (255) حالة، بإضافة (9) حالات وفيات جديدة، وهي حالتان لسعودية في جدة تبلغ من العمر (86) عاما، وسعودية في مكة المكرمة تبلغ من العمر (34) عاما و(7) حالات وفاة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف تتراوح أعمارهم بين 27 و86 عام ومعظمهم لديهم امراض مزمنة.

وبيّن العبدالعالي أنه ولله الحمد وأنه على الرغم من تسجيل المملكة لـ(255) حالة وفاة إلا أن هذه النسب تشكل (6،%) من إجمالي عدد الحالات المصابة وهي بالتالي تعد ضمن النسب المعتبرة في حزم الدول المتحكمة بهذه النسب المتدنية سائلاً الله أن يتمم على جميع المصابين السلامة والعافية مقدماً تعازيه لأسر المتوفين رحمهم الله جميعاً.

وجدّد التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

من جانبه أوضح المتحدث لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي أنه من المتوقع أنه سيؤدي ٣٥٠ ألف طالب وطالبة اختبارهم عن بعد في منازلهم حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكداً أن الاختبار التحصيلي عن بعد قائم بعون الله وسيعقد في شهر شوال، لافتاً الانتباه إلى أن الاختبار من الاختبارات التي كانت تقدم في ٣٦٢ مقراً للاختبارات على مستوى المملكة وهو مساوي في القوة والثبات للاختبار التقليدي وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.

وللتجهيز للاختبارات عن بعد، بيّن أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار التي كانت تقدم مسبقا بالحضور إلى مقرات الاختبارات، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم، كما جهزت الهيئة مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها دعما للمختبرين.

ولفت الانتباه إلى أن الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير تجهيزات الاختبار عن بعد ولم تحمل المختبر من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.

وأفاد أن منصة الاختبار عن بعد تعمل على التزامن وتساعد المختبر على استمرار الاختبار في حال انقطع الإنترنت ولا تؤثر على إجاباته وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ٤٠ معياراً حساساً للتعرف على أي مخالفات وكلنا ثقة بطلابنا وطالباتنا، مشيراً إلى وجود فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كاف.

وأوضح أنه جرى توثيق وتحديث معلومات الجاهزية للاختبار عن بعد لـ ٢٣٥ ألف طالب وطالبة خلال اليومين الماضيين. مبيناً أن الطالب الذي لا يملك حاسباً آلياً سيتمكن من أداء الاختبار في المقرات المجهزة وفق دعم وزارة الصحة وبتطبيق اشتراطات وبروتكولاتها للحفاظ على سلامة الطلاب مؤكداً أن جميع الطلاب سيحصلون على فرص قبول عادلة ومعيار موحّد على مستوى الوطن يحقق الشفافية والمصداقية في القبول.

في حين أكد متحدث هيئة الغذاء والدواء الأستاذ تيسير المفرج أن المصانع المحلية لإنتاج المعقمات يصل عددها إلى 60 مصنعاً والطاقة الإنتاجية الأسبوعية لها تصل إلى 3.545.820 لتراً, فيما يبلغ عدد مصانع الكمامات 8 مصانع وتصل طاقتها الإنتاجية الأسبوعية إلى 3.806.000 كمامة, بينما يصل عدد مصانع الألبسة الطبية إلى 3 وطاقتها الإنتاجية الأسبوعية 94.500 من الألبسة.

وتطرق إلى تطبيق "طمني" الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة، ويوفر خدمة البحث عن أسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة، وخدمة تقديم البلاغات عن المنتجات مباشر, ويوفر أيضاً معلومات دقيقة وسهلة لجميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة, كما يتيح للمستخدم الاطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة ويسهل البحث عن المنتجات باسم المنتج أو باستخدام الباركود.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت خلال فترة الأزمة بـ 32.289 جولة تفتيشية، ورصدت 2.430 مخالفة، كما ضبطت 29 مليون عبوة دواء وأجهزة، و8.353.831 كيلو جراماً من الأغذية.

وأفاد أن مراكز الاتصال لدى الهيئة استقبل أكثر من 103.606 بلاغات واستفسارات، وبلغ عدد الإرساليات المفسوحة 54.602 إرسالية، والمنتجات المفسوحة وصلت إلى 243.082 منتجاً.