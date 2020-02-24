"الصحة" تدعو الراغبين في الاستفسار عن "كورونا" إلى التواصل معها وعدم الانسياق وراء الشائعات

الوزارة أكّدت تنسيقها مع الكويت وشدّدت على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

‏و‫أكّدت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي أُصيب بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران، حيث سيبقى في الكويت لحين شفائه، بإذن الله، وستتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران، من ضمنهم مواطن سعودي، مبينةً أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قِبل الهيئة الطبية، وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن.