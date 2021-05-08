"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 8 مايو 2021، تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 425442 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 408,676 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7059 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9707 والحالات الحرجة 1319 حالة.