"التعليم" توجِّه الإدارات باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب من يوم الثلاثاء القادم

إلى يوم الخميس 19/ 10/ 1441 هـ.. والوزارة: هؤلاء هم المسموح لهم بأدائها

وجَّه نائب وزير التعليم إدارات التعليم باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات بدءًا من يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441 إلى يوم الخميس 19/ 10/ 1441.

وأضافت الوزارة بأن المسموح لهم بأداء الاختبارات: الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس، وطلاب وطالبات (المستوى السادس) نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم، وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي الأول (المستوى الخامس) بعذر لم يُمكِّنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار.

وأيضًا طلاب وطالبات المستوى (السادس) في نظام المقررات، ممن تبقى لهم ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها، وطلاب وطالبات المستوى (السادس) في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة. وكذلك الطلاب القادمون من خارج السعودية في الفصل الدراسي الثاني، والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس، وتمت لهم معادلة المستويات من الأول حتى الرابع، ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس، واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستويَيْن الخامس والسادس فقط.