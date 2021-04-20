"معين" تحصد جوائز "غلوبال بزنس".. وهذه إنجازاتها

لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في 2020 في السعودية

حصلت شركة "معين للموارد البشرية" على جائزة Global Business Outlook البريطانية لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في العام 2020م في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال للشركات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز الابتكار وتكريم الإبداع والتحفيز على خلق قيمة إضافية، وتعتمد على حزمة كبيرة من الإجراءات والمتطلبات للترشيح للدخول في المنافسة على جوائزها.

من جهته، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن رؤية "معين" ورسالتها الساعية لتحقيق الجودة والتميز في خدمة عملائها وضعتها في مقدمة شركات الموارد البشرية، في قطاع يشهد تنافسية كبيرة، لكن فهم "معين" احتياجات العملاء وبناء جسور الثقة معهم جعلتها تتصدر قائمة الشركات الأكثر نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لعملائها لتحقيق تطلعاتهم من خلال تقديم خدماتها الرائدة لقطاع الموارد البشرية للأفراد وقطاع الأعمال الذي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، في ظل دعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه أبدى عمر الجريفاني الرئيس التنفيذي الحائز على جائزة Global Business Outlook لأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الموارد البشرية في السعودية ، سعادته بهذا الإنجاز مشيداً في الوقت ذاته بكافة منسوبي الشركة على جهودهم لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة للعملاء، عبر فريق عمل محترف وأنظمة تشغيلية متطورة من خلال خبرتها العريضة في مجال استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، واستغلال كفاءات منسوبيها في تنمية قدرات الشركة على الوصول إلى موقع القيادة الذي تتمتع به الآن.