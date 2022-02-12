تحسبًا لغزو روسي محتمل.. أوكرانيا تصدق على خطة لإجلاء سكان العاصمة

تشمل أماكن التجمع والمناطق الآمنة

صدقت العاصمة الأوكرانية كييف على خطة لإجلاء سكان المدينة، تحسبًا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، بحسب ما أورد اليوم (السبت) "روسيا اليوم".

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على صفحته في "فيسبوك"، بأن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع، وكميات وسائل النقل المطلوبة، والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.

وأضاف أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف، تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة.

وبيّن العمدة أن عدد المخابئ للمواطنين ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار المواطنين عن حالات طارئة.

وذكر أن الجهود المبذولة من قِبل السلطات؛ تركز على منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل.

