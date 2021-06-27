"نشوفك بمكان أحسن".. جملة تنقل "حدثاً" من دار الملاحظة إلى الجامعة

طالب الهندسة رد الجميل برسالة مؤثرة.. و"النتيفات": الإرشاد يعدّل ويقوّم

دفع أسلوب إرشادي مؤثر من باحث اجتماعي متخصص مع طالب نزيل بدار الملاحظة الاجتماعية أثناء إنهاء متطلبات رسالة الماجستير عن "جنوح الأحداث" إلى مواصلة دراسة الطالب الجامعية ودخوله كلية الهندسة في إحدى الجامعات السعودية.

وفي التفاصيل تلقى الباحث الاجتماعي حمد عبدالرحمن النتيفات رسالة على الخاص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" قال فيها الطالب: قابلتك عام 1438هـ في دار الملاحظة الاجتماعية وقلت لي كلمة ما نسيتها ليومك: "إن شاء الله نشوفك بمكان أحسن من هذا"، وأبشرك ولله الحمد طلعت، والآن أدرس بالجامعة السنة الثالثة هندسة كهربائية".

وتابع: "شاهدتك في "التوك توك" وحبيت أسلم عليك، وأقول إن كلمتك أثرت فيّ، وما نسيتها وبيّض الله وجهك على كلامك الطيب".

من جهته، قال "النتيفات" لـ"سبق": إن الإرشاد هو أسلوب علمي مهني يقدمه المختصون على معايير علمية للفئات التي تواجه عوائق في حياتهم الطبيعية، والتعامل معهم يتطلب مهارات لتؤدي رسالة مؤثرة إيجابية تحمل التفاؤل ومساعدتهم ليتخذوا القرارات الحياتية الصحيحة، فربما كلمة حسنة تغير في سلوكيات الشخص إيجاباً لسنوات قادمة وتعدل في تصرفاته والعكس، لذا يجب علينا التعامل بتعاليم ديننا الإسلامي في احترام الآخرين ومساعدتهم.