إحباط تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدّر

مخبأة داخل شحنة "ثوم".. وإحالة المتهمين للنيابة

صرّح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 03:39 PM

مخبأة داخل شحنة "ثوم".. وإحالة المتهمين للنيابة

إحباط تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدّر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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