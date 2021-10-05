برنامج "الفحص المهني" يبدأ مرحلته الثالثة بإلزام المنشآت المتوسطة بالتحقق من مهارات العمالة

تضم المرحلة الجديدة التي يعمل بها أكثر من 50 عاملاً إلى قائمة المنشآت المشمولة في البرنامج

واصل برنامج الفحص المهني التحقّق من امتلاك العاملين في عدد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، تزامناً مع دخول البرنامج مرحلته الثالثة، بدءاً من شهر أكتوبر الجاري.

وتضم المرحلة الجديدة المنشآت المتوسطة التي يعمل بها أكثر من 50 عاملاً إلى قائمة المنشآت المشمولة في البرنامج، بعدما ضمت في المرحلتين الأولى والثانية المنشآت العملاقة والكبيرة.

ويعمل البرنامج من خلال 34 مركزاً لإلزام جميع المنشآت في المملكة من فحص العمالة في المهن المستهدفة، وتحقيق أهدافه في أن يكون مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، حيث يسعى للتحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصاً تندرج تحتها 1099 مهنة حرفية تخصصية، حيث إن عدد التخصصات التي تم إطلاقها حتى الآن بلغ 8 تخصصات يندرج تحتها 205 مهنة حرفية تخصصية.

وكان البرنامج قد بدأ في يوليو الماضي عبر تخصصي (الكهرباء والسباكة)، وأضاف لاحقًا 6 تخصصات جديدة مع بداية المرحلة الثانية، هي: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، لتصل إلى 8 تخصصات.

وتسعى خطة "الفحص المهني" إلى إلزام المنشآت بـ 5 مراحل بشكل تدريجي، حيث بدأت أولى مراحلها مطلع يوليو الماضي مع المنشآت العملاقة التي يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل، كما شملت المنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملاً في بداية شهر سبتمبر الماضي، بينما تدخل اليوم مرحلتها الثالثة عبر إلزام المنشآت المتوسطة التي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملاً، كما يسعى في مطلع شهر نوفمبر المقبل لإلزام المنشآت الصغيرة فئة (أ) التي يعمل فيها من 6 إلى 49 عاملاً، وتختتم مراحلها الخمس بإلزام المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل فيها من عامل إلى خمسة عمال، في يناير من عام 2022.

يذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منها إلى فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

‏‎ويمكن للمنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة، ومن ثم سيتمكّن العامل من تأدية الاختبار في المركز والتاريخ المحدّد.