بالفيديو.. متحدث التحالف يقدم أدلة جديدة تؤكد التدخل الإيراني باليمن

بعد ظهور شعار شركة إيرانية على منظار تستخدمه الميليشيا الحوثية

قدم المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي خلال الموتمر الصحفي الدوري للتحالف الذي عقد أمس الاثنين بالرياض، أدلة جديدة تؤكد التدخل الإيراني في اليمن وتزويدها الميليشيات الحوثية بالأسلحة والتي تم الوصول إليها في الفترة الماضية من خلال إظهار الشعار الخاص بالشركة الإيرانية الموجود على "المنظار" الذي تم الاستيلاء عليه، كما تزويد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار (أبابيل) .

وفي التفاصيل، كانت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، قد أعلنت خلال جلسة مجلس الأمن النصف سنوية، الأربعاء الماضي، أن نتائج اختبارات أثبتت أن خمسة صواريخ استهدفت مدينتي ينبع والرياض في يوليو 2017 تتطابق مع مواصفات صواريخ "قيام واحد" الإيرانية، وأن أجزاءً كثيرة من تلك الصواريخ قد تم تصنيعها داخل إيران.

وذكرت "دي كارلو" إن الأمانة العامة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد التي أجريت الاختبارات عليها قد صنعت في إيران.

وأعلن الجيش اليمني، السبت الماضي، عن عثوره على "منظار إيراني" الصنع كانت تستخدمه الميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهاتها العسكرية ضد الشرعية، في دليل آخر يثبت الدور الإيراني الخفي ودعمه للحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إنه تم ضبط ناظور (منظار) تظهر عليه كتابة بالحروف الإنجليزية توضح أنه صناعة إيرانية، إلى جانب معدات عسكرية تركتها عناصر الميليشيا في موقعها العسكري.

ويعد ضبط سلاح "المنظار الإيراني" دليلاً إضافياً ودامغاً على استمرار الدعم العسكري الإيراني للميليشيا الحوثية وتقويضها للسلطة الشرعية، وهو أمر يخالف القرار الأممي 2216، ويدين إيران صراحة بالوقوف خلف عملية الانقلاب الكارثية في اليمن.