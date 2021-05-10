"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان إقامة شعيرة الحج وفق الضوابط الصحية

العثيمين أشاد بالقدرات التي تملكها السعودية لتنظيم الشعيرة في ظل وباء كورونا

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان وزارة الحج في المملكة العربية السعودية عزم المملكة إقامة شعيرة الحج للعام الهجري 1442، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والزوار وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وثمّن الأمين العام الحرص الدائم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة.

وأشاد العثيمين، بالعناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، حيث نجحت في الحفاظ على إقامة شعيرة الحج في الموسم الماضي مقدمة العناية القصوى لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، تحقيقا لمبدأ حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأكد أن العناية بضيوف الرحمن تأتي ضمن النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين، على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، مشيداً في الوقت ذاته بالقدرات الكبيرة التي تملكها المملكة العربية السعودية لتنظيم شعيرة الحج في ظل ظرف وباء كورونا الذي اُبتلي العالم به أجمع.