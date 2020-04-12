24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً

سجّلت 4167 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 166019

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.