"الأرصاد": أمطار رعدية على بدر الجنوب.. و"المدني" يحذر

دعا الجميع إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية اليوم تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة بدر الجنوب ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.